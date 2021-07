Rusko umožní držiteľom ruských pasov z Donbasu hlasovať vo voľbách

Moskva 21. júla (TASR) - Obyvatelia samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny, ktorí majú ruský pas, sa budú môcť zapojiť do elektronického hlasovania vo voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Parlamentné voľby v Rusku sa budú konať 19. septembra.



O uznesení ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK), v ktorom je aj zmienka o elektronickom hlasovaní voličov z Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), informoval spravodajský web RBK.



Podľa neho ruské občianstvo – a ruský pas – v Donbase získalo viac ako 600.000 ľudí. Hlasovať budú môcť tí spomedzi nich, ktorí sa zaregistrujú na portáli verejnej správy a bude im obratom potvrdený ich účet.



"Experiment pre túto skupinu ľudí nám umožní ďalej rozvíjať využívanie dištančného elektronického hlasovania (voličmi nachádzajúcimi sa) mimo územia krajiny (Ruska)," uviedol Nikolaj Bulajev, ktorý je podpredsedom ruskej ÚVK.



Webový portál Nastojaščeje vremia (currenttime.tv) vo svojom spravodajskom materiáli pripomenul, že vlani v lete počas hlasovania o dodatkoch k ruskej ústave, navrhnutých prezidentom Vladimirom Putinom, boli obyvatelia DĽR s ruskými pasmi vyzvaní, aby volili v najbližšom ruskom regióne – v Rostovskej oblasti –, kam ich úrady prevážali prenajatými autobusmi.



Podľa miestnych úradov žilo v roku 2018 na území ovládanom proruskými separatistami na východe Ukrajiny takmer 3,8 milióna ľudí – 2,3 milióna v DĽR a 1,4 milióna v LĽR.



Spravodajský server dodal, že vlani v apríli Putin oslobodil obyvateľov tých regiónov Donbasu, ktoré Ukrajina neovláda, od platenia poplatkov za vystavenie ruského pasu a zjednodušil celú procedúru ich vydávania obyvateľom Donbasu.



Tento Putinov krok vyvolal tvrdú kritiku zo strany Kyjeva a západných vlád, ktoré obvinili Moskvu z pokusu o ďalšiu destabilizáciu situácie na východe Ukrajiny.



Ukrajina týchto držiteľov ruských pasov pritom naďalej považuje za svojich občanov – drvivá väčšina z nich si ponechala ukrajinské pasy a naďalej poberá ukrajinské dôchodky a sociálne dávky.



Ukrajina označuje vydávanie ruských pasov svojim občanom za nezákonné a požaduje, aby sa tieto doklady neuznávali.



Samozvané subjekty DĽR a LĽR neuznáva ani jedna západná krajina, uznané sú však rovnako samozvaným a proruským separatistickým Južným Osetskom.



Ako pripomenula rozhlasová stanica RFE/RL, boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a separatistami podporovanými Ruskom si od apríla 2014 v Luhanskej a Doneckej oblasti vyžiadali životy viac ako 13.200 ľudí.



Rusko poskytuje donbaským separatistom vojenskú, ekonomickú a politickú podporu. Napriek presvedčivým dôkazom Moskva stále tvrdí, že nijako nezasahuje do vnútorných záležitostí Ukrajiny.



Moskva okrem toho v marci 2014 prevzala moc nad ukrajinským čiernomorským Krymským polostrovom, kam pred tým vyslala svoje jednotky a následne uskutočnila referendum o zaradení polostrova medzi subjekty Ruskej federácie. Najmenej 100 krajín sveta vyhlásilo tento plebiscit za nezákonný.