Rusko umožní lodiam uviaznutým v ukrajinských prístavoch odplávať

Moskva 24. marca (TASR) - Ruská armáda, ktorá už mesiac vedie vojenskú agresiu voči Ukrajine, oznámila, že umožní zahraničným lodiam opustiť ukrajinské prístavy. Koridory pre ne by mali byť otvorené od piatka. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Ruský generálplukovník Michail Mizincev vo štvrtok oznámil, že Rusko umožní zahraničným lodiam zhromaždiť sa v oblasti Čierneho mora ležiacej zhruba 32 kilometrov juhovýchodne od ukrajinského prístavu Čornomorsk.



Odtiaľ bude podľa jeho slov viesť približne 129 kilometrov dlhý "humanitárny" plavebný koridor, ktorý mal byť otvorený každý deň od 06.00 h do 17.00 h SEČ.



Podľa Mizinceva v ukrajinských prístavoch celkovo uviazlo 67 lodí z 15 krajín, no Medzinárodná námorná organizácia (IMO) hovorí o viac než stovke plavidiel.



IMO už 11. marca oznámila, že sa pokúsi pre uviaznuté lode vytvoriť bezpečný námorný koridor, ktorým by mohli opustiť Čierne a Azovské more bez toho, že by ich zasiahli rakety či míny. Odhaduje, že na palubách uviaznutých plavidiel sa môže celkovo nachádzať približne 2000 členov posádok.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine zasiahli ruské rakety v Čiernom mori tri lode, ktoré sa plavili pod panamskou vlajkou, tureckú loď pri Odese, japonské nákladné plavidlo Namura Queen a tiež chemický tanker Millennial Spirit, ktorý sa plaví pod moldavskou vlajkou. Ruská armáda však tvrdí, že lode uviazli v ukrajinských prístavoch v dôsledku ukrajinského ostreľovania a rozmiestňovania námorných mín ukrajinskými silami.