Ruské úrady plánujú evakuovať asi 9000 detí z Belgorodskej oblasti

Moskva 19. marca (TASR) - Úrady v ruskej Belgorodskej oblasti plánujú evakuovať približne 9000 detí pre pretrvávajúce ukrajinské útoky. Potvrdil to v utorok tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Deti majú byť evakuované ďalej od hraníc s Ukrajinou, ozrejmil Gladkov. Dodal, že úrady aktuálne evakuujú niekoľko dedín.



Ukrajinské útoky na Belgorodskú oblasť si podľa ruských úradov za uplynulý týždeň vyžiadali 16 obetí. Ich intenzita sa zvýšila pred prezidentskými voľbami, v ktorých bol znovuzvolený ruský prezident Vladimir Putin. Informácie o obetiach nebolo možné nezávisle overiť, pripomína AP.



Rusko už viac než dva roky vedie masívnu vojenskú agresiu voči susednej Ukrajine a takmer každú noc ju ostreľuje aj raketami a dronmi. Moskva sa súčasne snaží zľahčovať dopady vojny na Ukrajine na ruské obyvateľstvo.



V nadväznosti na útoky, ktorým čelia ruské pohraničné regióny, Putin v noci na pondelok načrtol možnosť, ako by tento problém vyriešil. "Vzhľadom na tragické udalosti, ku ktorým dnes dochádza, nevylučujem, že v určitom okamihu, keď to budeme považovať za vhodné, budeme nútení vytvoriť na územiach, ktoré dnes spadajú pod kyjevský režim, určitú 'sanitárnu zónu'," povedal.



Dodal, že takáto zóna by mala byť dostatočne veľká, aby zastavila údery na ruské územie pomocou zbraní vyrobených v zahraničí.