Rusko: USA a Británia šíria nepravdy o výbuchoch na plynovodoch

Moskva 13. marca (TASR) - Tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev v pondelok tvrdil, že Spojené štáty a Británia šíria nepravdivé informácie o proukrajinskej skupine, ktorá údajne stojí za vlaňajšími výbuchmi na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Americký denník New York Times (NYT) totiž začiatkom marca - s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA - napísal, že nové informácie o sabotáži na plynovodoch naznačujú, že za minuloročné výbuchy je zodpovedná "proukrajinská skupina". NYT však uvádza, že neexistujú dôkazy o tom, že by bolo do operácie zapletené ukrajinské vedenie.



Patrušev vyhlásil, že pochybuje o schopnostiach takejto skupiny vykonať sabotáž na najdôležitejších energetických koridoroch vedúcich z Ruska do Európy.



"Pri pokuse utajiť skutočných vinníkov, ktorí za týmto zločinom stoja, provládne anglosaské médiá na príkaz spomenutých objednávateľov identifikovali páchateľov – skupinu ukrajinských teroristov," povedal Patrušev, blízky spolupracovník šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Rusko podľa tajomníka Rady bezpečnosti stále nevie, kto je za výbuch plynovodov zodpovedný, pretože nebolo zapojené do oficiálneho vyšetrovania. Patrušev dodal, že podľa jeho názoru sabotáž takéhoto rozsahu mohli vykonať napríklad Británia či Spojené štáty. Tieto krajiny však akúkoľvek zodpovednosť za výbuchy dôrazne odmietajú.



Tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodili vlani 26. septembra zatiaľ nevysvetlené explózie. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.