Rusko: USA by mali prehodnotiť svoju politiku podnecujúcu nenávisť

Moskva 14. júla (TASR) - Rusko v nedeľu vyzvalo Spojené štáty, aby prehodnotili svoju "politiku podnecovania nenávisti", pričom využilo atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa na odsúdenie podpory pre Ukrajinu. USA by sa podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej mali namiesto dodávok zbraní Ukrajine sústrediť na svoje vnútorné problémy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nebolo by lepšie použiť tieto peniaze na financovanie americkej polície a ďalších služieb, ktoré majú presadzovať právo a poriadok v USA?" napísala Zacharovová na sieti Telegram.



Prípadné Trumpovo víťazstvo v novembrových prezidentských voľbách by spochybnilo ďalšiu podporu USA Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej ofenzíve, píše AFP. Republikánsky prezidentský kandidát vyhlásil, že v prípade opätovného získania prezidentského úradu by konflikt veľmi rýchlo ukončil.



Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Trumpove poznámky o ukončení vojny berie veľmi vážne.



Zacharovová dodala, že "keď sa vyčerpajú iné spôsoby, ako sa zbaviť nepohodlného prezidenta, prichádza na rad starý dobrý Lee Harvey Oswald", čím narážala na atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho v roku 1963, píše AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Rusko odsudzuje akékoľvek prejavy násilia v priebehu politického boja.



"Po početných pokusoch o odstránenie kandidáta Trumpa z politickej scény najskôr s využitím právnych nástrojov, súdov, prokuratúry, pokusov o politickú diskreditáciu a kompromitáciu kandidáta bolo všetkým vonkajším pozorovateľom zrejmé, že jeho život je v ohrození," zdôraznil Peskov a dodal, že sobotňajší atentát vyprovokovala atmosféra, ktorú vytvorila súčasná americká administratíva.



Na sobotnom predvolebnom mítingu v Pensylvánii 20-ročný Thomas Matthew Crooks niekoľkokrát vystrelil na bývalého prezidenta Trumpa. Guľka mu zasiahla hornú časť pravého ucha. Americká tajná služba útočníka zastrelila.