Rusko: USA musia poskytnúť akékoľvek informácie o streľbe v Moskve

Moskva 22. marca (TASR) - Rusko v piatok naliehalo na Spojené štáty, aby poskytli akékoľvek informácie týkajúce sa útoku na koncertnú halu na predmestí Moskvy, kde zahynulo najmenej 40 ľudí. Reagovalo tak na vyhlásenie Washingtonu, že podľa predbežných informácií sa na útoku nepodieľala Ukrajina. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Biely dom prostredníctvom hovorcu Rady USA pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho uviedol, že v tejto chvíli "neexistujú indície" o možnej úlohe Ukrajiny v súvislosti s masovou streľbou v koncertnej sále Crocus City Hall, ktorá sa nachádza v meste Krasnogorsk na okraji ruskej metropoly.



"Biely dom uviedol, že nevidí žiadne známky toho, že by Ukrajina alebo Ukrajinci boli zapojení do teroristického útoku v Moskve. Na základe čoho robia predstavitelia vo Washingtone uprostred tragédie nejaké závery o niekoho nevine?" pýtala sa hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Zdôraznila, že ak má Washington nejaké informácie, mal by sa o ne podeliť, a ak nemá žiadne informácie, nemal by sa takto vyjadrovať.



Ukrajina sa medzitým prostredníctvom poradcu ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajla Podoľaka od útoku dištancovala. "Čo sa týka udalostí v Crocus City Hall... nejakej streľby a teroristického útoku zo strany neidentifikovaných osôb, musím jasne povedať, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné," napísal Podoľak na platforme Telegram.



Od útoku v Crocus City Hall sa dištancovala aj Légia Sloboda Ruska, ktorá bojuje na strane Ukrajiny a v uplynulých týždňoch vykonala niekoľko útokov v ruskom pohraničí.



Streľba v koncertnej sále si podľa ruských úradov vyžiadala najmenej 40 mŕtvych. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov uviedol, že na mieste zasahuje až 70 záchranárskych tímov.



Agentúra Reuters píše, že v sále zaútočili piati muži v maskáčoch vyzbrojení automatickými zbraňami. O piatich bradatých útočníkoch v čiapkach a s batohmi na chrbte informuje tiež ruský telegramový kanál Baza.



Ruské úrady medzičasom začali vyšetrovať útok ako teroristický čin.



V reakcii na udalosti v Crocus City Hall zatvorili v Moskve viaceré obchodné centrá. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin nariadil zrušiť v Moskve počas tohto víkendu všetky športové, kultúrne a iné masové podujatia, napísala agentúra AFP. Obchodné centrá evakuujú aj v Petrohrade, informovala Meduza.