Rusko uskutoční v Arktíde strategické vojenské cvičenie

Moskva 1. júna (TASR) - Rusko v tomto roku na jeseň uskutoční vojenské cvičenie v Arktíde. Ide o ďalší signál, ktorým Kremeľ potvrdzuje svoje ambície v tomto regióne, napísali v utorok tlačové agentúry Reuters a AFP.



Velenie ruskej Severnej flotily ohlásilo, že "strategické vojenské cvičenie" bude zamerané na preverenie "pripravenosti síl a vojakov" slúžiacich v arktickej oblasti a v jej okolí. Velenie dodalo, že manévre budú zamerané aj na "zaistenie bezpečnosti" tzv. severnej námornej trasy.



Vzrastajúca dostupnosť prírodných zdrojov a námorných trás v Arktíde, ktorú klimatické zmeny robia čoraz prístupnejšou, však iniciuje globálnu konkurenciu.



Tak, ako sa Moskva snaží presadiť svoj vplyv v Arktíde, sa v uplynulých rokoch zintenzívnili i vojenské spory, pričom ruské sily aj sily Severotalantickej aliancie tu uskutočňujú manévre so zámerom prezentovať svoje mocenské ambície.



Na stretnutí Arktickej rady, ktoré sa konalo 20. mája v Reykjavíku, Spojené štáty získali podporu pre obmedzenie plánov Moskvy v tomto regióne, pričom Washington hodlá presadiť pravidlá aj v súvislosti so severnou námornou trasou.



Rusko v uplynulých rokoch posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v Arktíde vrátane nasadenia protivzdušného systému S-400.



S ubúdajúcou ľadovou prikrývkou v Arktíde Rusko tiež dúfa, že získa ekonomický vplyv a bude môcť využívať severnú námornú trasu na prepravu ropy a zemného plynu na zahraničný trh.



Rusko výrazne investovalo do rozvoja tejto trasy, ktorá skracuje cestu do ázijských prístavov o 15 dní v porovnaní s tradičnou trasou vedúcou cez Suezský kanál.