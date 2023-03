Rusko uskutočnilo cvičenie strategických raketových síl

Moskva 29. marca (TASR) - Ruská armáda v stredu uskutočnila cvičenie svojich strategických síl, v rámci ktorého boli nasadené mobilné odpaľovacie zariadenia v oblasti Sibíri. Uviedla to agentúra AP, podľa ktorej chce Rusko týmto spôsobom demonštrovať svoje obrovské jadrové kapacity, informuje TASR.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v rámci cvičení budú v troch sibírskych regiónoch manévrovať odpaľovacie systémy určené pre medzikontinentálne balistické strely Jars, ktoré dokážu niesť jadrové hlavice a majú dolet až 11.000 kilometrov.



V rámci manévrov budú nacvičované aj opatrenia, ktoré majú zamedziť lokalizácii týchto systémov prostredníctvo družíc a iných špionážnych zariadení cudzích mocností.



Ministerstvo nespresnilo, ako dlho ohlásené manévre potrvajú. Nespomenulo ani to, že by súčasťou cvičení bolo aj skúšobné odpaľovanie rakiet.



Agentúra AP pripomína, že cvičenia sa uskutočnili len niekoľko dní po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oznámil rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska. Západ toto oznámenie šéfa Kremľa odsúdil.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyhlásilo, že k rozhodnutiu umožniť rozmiestnenie ruských jadrových zbraní na svojom území ho donútili agresívne kroky krajín Severoatlantickej aliancie ohrozujúce bezpečnosť Bieloruska.