Rusko úspešne otestovalo v Japonskom mori riadenú strelu Kalibr

Moskva 21. decembra (TASR) - Rusko úspešne otestovalo v Japonskom mori riadenú strelu s plochou dráhou letu Kalibr, ktorú spopod hladiny mora odpálila vojenská ponorka na cieľ vzdialený viac než 1000 kilometrov nachádzajúci sa na pevnine. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Podľa ruskej Tichooceánskej flotily bol pozemný cieľ umiestnený na ruskom vojenskom cvičisku. Do manévrov tiež boli zapojené vojenské lode, lietadlá a drony.



Japonsko si robí nároky na štyri sporné Juhokurilské ostrovy – Iturup, Kunašir, Šikotan a súostrovie Habomaj –, ktoré sú administratívne spravované Ruskom a Japonci ich nazývajú Severné teritóriá. Ostrovy ležia na sever od japonského ostrova Hokkaido. Po skončení druhej svetovej vojny boli celé Kurilské ostrovy včlenené do vtedajšieho Sovietskeho zväzu.



Sovietsky zväz a Japonsko v roku 1956 podpísali spoločnú deklaráciu o ukončení vojnového stavu. Obe krajiny obnovili bilaterálne diplomatické a iné vzťahy, ale mierovú zmluvu dosiaľ nepodpísali. Ruské ministerstvo zahraničných vecí opakovane vysvetľuje, že zvrchovanosť Ruska nad týmito ostrovmi, ktorá je zakotvená v medzinárodných dokumentoch, nemožno spochybňovať.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok to oznámilo, že Moskva opäť otestovala hypersonickú raketu Cirkon (Zirkón), ktorou tentoraz zasiahla pevninský cieľ. Hypersonickú raketu Zirkón otestovali ruské námorné sily v uplynulých mesiacoch už viackrát. Okrem Ruska a Číny pracujú na vývoji tohto typu zbraní aj iné krajiny vrátane USA či Francúzska.