Rusko usporadúva cvičenia vojenskej jednotky s raketami Jars

Moskva 18. októbra (TASR) - Rusko testuje bojovú pripravenosť vojenskej jednotky vybavenej medzikontinentálnymi balistickými raketami Jars, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Cvičenia sa konajú v Tverskej oblasti severozápadne od Moskvy, uviedli v piatok ruské tlačové agentúry s odolaním na ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Rakety Jars majú dosah až 11.000 kilometrov. Môžu byť rozmiestnené v silách alebo na mobilných odpaľovacích zariadeniach. Agentúra Interfax uviedla, že pri najnovšom teste by jednotka v Tverskej oblasti mala cvičiť presun rakiet Jars v teréne na vzdialenosť do 100 kilometrov pod maskovaním, ochranu pred vzdušným útokom a nepriateľskými sabotážnymi skupinami.



Rusko v tomto roku uskutočnilo sériu jadrových cvičení. Podľa bezpečnostných analytikov ide o signály pre Západ, aby sa výraznejšie nezapájal do vojny na Ukrajine.



Najnovšie ruské cvičenia sa konajú v týždni, keď NATO uskutočnilo svoje každoročné jadrové cvičenia a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstavil tzv. víťazný plán. Jeho cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac povedal, že Moskva rozšírila svoj zoznam prípadov, ktoré by ju mohli prinútiť použiť jadrové zbrane, čím v podstate znížila hranicu pre ich použitie. Ukrajina obvinila Rusko z jadrového vydierania.



Ruská armáda v júli usporiadala dve kolá vojenských cvičení, ktorých súčasťou boli aj rakety Jars. Tento rok tiež uskutočnila tri série cvičení, aby otestovala prípravy na odpálenie taktických jadrových rakiet, ktoré majú kratší dolet ako medzikontinentálne strategické rakety.



Putin v priebehu viac ako dva a pol roka trvajúcej vojny opakovane pripomenul, že Rusko má najväčší jadrový arzenál na svete. Trval však na tom, že na dosiahnutie víťazstva na Ukrajine nemusí použiť jadrové zbrane.