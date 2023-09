Rusko usporiadalo vojenské cvičenie v Beringovom mori

Moskva 18. septembra (TASR) – Rusko v pondelok odpálilo riadené strely s plochou dráhou letu na cvičné ciele simulujúce plavidlá v Beringovom mori, oddeľujúcom Rusko a Aljašku, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters a spravodajského portálu Sky News.



Podľa ruských úradov je cieľom cvičenia zvýšiť pripravenosť síl chrániacich námornú cestu v oblasti Arktídy.



Cvičenie sa odohralo na Čukotskom polostrove a v Čukotskom a Beringovom mori pod dozorom admirála Nikolaja Jevmenova, vrchného veliteľa ruského námorníctva. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že počas cvičenia boli z pozemných, lodných a ponorkových odpaľovacích zariadení odpálené riadené strely Vulcan, Granit a Onyx, ktoré na vzdialenosť niekoľkých stoviek kilometrov zasiahli cvičné ciele. Ministerstvo ďalej uvádza, že na cvičení sa zúčastnilo približne 10.000 príslušníkov ozbrojených síl, lietadlá a vrtuľníky.



Moskva vlani avizovala, že do roku 2035 plánuje do rozvoja severnej cesty investovať v prepočte približne 30 miliárd amerických dolárov. Ruský prezident Vladimir Putin zdôraznil jej dôležitosť v minulomesačnom príhovore k lídrom krajín skupiny BRICS a dodal, že jeho krajina plánuje investovať do budovania nových prístavov, tankovacích dokov a rozšírenia flotily ľadoborcov.



Nad Barentsovým morom v pondelok zas vyštartovala do vzduchu stíhačka MiG-31, ktorá sa priblížila k prieskumnému lietadlu amerického námorníctva P-8A Poseidon hliadkujúcemu v danej oblasti. P-8A Poseidon je upravenou verziou Boeingu 737-800 určenou na hliadkovanie a boj proti ponorkám a hladinovým plavidlám.



"Stíhacie lietadlo MiG-31 z obranných síl Severnej flotily vzlietlo, aby identifikovalo približujúci sa vzdušný cieľ a zabránilo mu narušiť vzdušný priestor Ruskej federácie," uviedlo vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram ruské ministerstvo obrany. Americké lietadlo sa otočilo ešte pred dosiahnutím hraníc a ruský vzdušný priestor nenarušilo, dodalo ministerstvo obrany.



Rovnaký incident sa odohral aj v koncom augusta, keď ruská stíhačka MiG-29 vzlietla k nórskemu lietadlu P–8 Poseidon hliadkujúcemu v oblasti Barentsovho mora. Nórske lietadlo sa rovnako ako americké otočilo ešte pred narušením ruského vzdušného priestoru. Ruské ministerstvo obrany v oboch prípadoch vyhlasuje, že postupovalo striktne podľa medzinárodných pravidiel využívania vzdušného priestoru nad neutrálnymi vodami bez toho, aby došlo ku križovaniu letových dráh alebo k nebezpečnému priblíženiu sa k lietadlu cudzieho štátu.