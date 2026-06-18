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Rusko útočí na Ukrajinu balistickými raketami, cieľom je aj Kyjev

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Ilutračné foto. Foto: TASR/AP

V centre mesta bolo počuť niekoľko výbuchov.

Autor TASR
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Kyjev 18. júna (TASR) - Ruská armáda v noci na štvrtok odpálila niekoľko balistických rakiet na ciele na Ukrajine vrátane hlavného mesta Kyjev, ktorým otriasli explózie, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami,“ informoval na platforme Telegram šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.

V centre mesta bolo počuť niekoľko výbuchov. Podľa údajov ukrajinských vzdušných síl smerovali na trojmiliónovú ukrajinskú metropolu najmenej dve rakety, zatiaľ čo ďalšia smerovala na Poltavskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny.

Reportéri agentúry AFP potvrdili, že v Kyjeve bolo počuť zvuk rakiet a mestom následne otriasli dve explózie, pričom tamojší obyvatelia bežali smerom ku krytom.
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