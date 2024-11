Rusko útočilo 96 dronmi, Zelenskyj vyzval na prísnejšie sankcie

Kyjev 3. novembra (TASR) – Rusko vyslalo v noci na nedeľu na Ukrajinu 96 dronov a jednu riadenú strelu, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Podľa ukrajinských vzdušných síl 66 dronov a raketu zničili, pričom ďalších 27 bezpilotných lietadiel sa "stratilo" nad rôznymi oblasťami a jedno vletelo do vzdušného priestoru Bieloruska. Obete nehlásili, informovala agentúra AP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že Rusko počas uplynulého týždňa použilo proti Ukrajine približne 900 riadených bômb, 500 dronov a 30 rakiet.



Zelenskyj na sociálnej sieti zároveň vyzval spojencov Kyjeva, aby mu poskytli "kapacity dlhého doletu", pretože takéto útoky by podľa neho neboli možné, ak by mala Ukrajina "dostatočnú podporu zo sveta". Kyjev opakovane žiada západných partnerov o povolenie používať zbrane dlhého dosahu, ktoré mu dodávajú, proti cieľom na ruskom území, pripomenula AP.



Ukrajinský prezident tiež apeloval na zavedenie "skutočne účinných sankcií", ktoré by bránili Rusku dovážať kritické komponenty pre výrobu dronov a rakiet. V sobotu Zelenskyj tvrdil, že v októbri Moskva použila viac ako 2000 dronov a striel "stále používajúcich západné komponenty".



Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že počas noci zostrelili v troch regiónoch Ruska 19 ukrajinských dronov – 16 v Rostovskej, dva v Belgorodskej a jeden vo Volgogradskej oblasti.



Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že pri ukrajinskom dronovom útoku zomrel v nedeľu v tejto oblasti jeden človek.