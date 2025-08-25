Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko útočilo dronmi na ukrajinskú Sumskú oblasť, hlásia mŕtveho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V oblastnej metropole Sumy bola poškodená obytná budova i desiatky rodinných domov.

Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Jedna osoba prišla o život a deväť ďalších utrpelo zranenia pri ruských dronových útokoch, ktoré zasiahli v noci na pondelok ukrajinskú pohraničnú Sumskú oblasť. Oznámil to tamojší gubernátor Oleh Hryhorov, píše TASR podľa agentúry DPA.

V oblastnej metropole Sumy bola poškodená obytná budova i desiatky rodinných domov. Zasiahnutá bola aj civilná infraštruktúra.

V rajóne Konotop ležiacom taktiež v Sumskej oblasti zahynul pri dronovom útoku 37-ročný vodič a jeho dvaja spolujazdci v pokročilom veku utrpeli ťažké zranenia. Tamojšia prokuratúra prípad vyšetruje ako potenciálny vojnový zločin.

Podľa vyhlásenia ukrajinskej protivzdušnej obrany vyslalo Rusko v noci pondelok na územie Ukrajiny 104 bojových dronov iránskej výroby typu Šáhid, z ktorých 76 zneškodnila.
