Rusko útočilo dronmi na ukrajinskú Sumskú oblasť, hlásia mŕtveho
Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Jedna osoba prišla o život a deväť ďalších utrpelo zranenia pri ruských dronových útokoch, ktoré zasiahli v noci na pondelok ukrajinskú pohraničnú Sumskú oblasť. Oznámil to tamojší gubernátor Oleh Hryhorov, píše TASR podľa agentúry DPA.
V oblastnej metropole Sumy bola poškodená obytná budova i desiatky rodinných domov. Zasiahnutá bola aj civilná infraštruktúra.
V rajóne Konotop ležiacom taktiež v Sumskej oblasti zahynul pri dronovom útoku 37-ročný vodič a jeho dvaja spolujazdci v pokročilom veku utrpeli ťažké zranenia. Tamojšia prokuratúra prípad vyšetruje ako potenciálny vojnový zločin.
Podľa vyhlásenia ukrajinskej protivzdušnej obrany vyslalo Rusko v noci pondelok na územie Ukrajiny 104 bojových dronov iránskej výroby typu Šáhid, z ktorých 76 zneškodnila.
