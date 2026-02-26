< sekcia Zahraničie
Rusko útočilo na Kyjev, došlo k viacerým výbuchom
Dva výbuchy bolo počuť aj v meste Charkov na východe Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 26. februára (TASR) - V noci na štvrtok došlo v centre Kyjeva k niekoľkým výbuchom po tom, ako tamojšie úrady občanov varovali pred ruskými leteckými útokmi. Informovali o tom reportéri agentúry AFP, a to len niekoľko hodín pred plánovanými rokovaniami predstaviteľov Ukrajiny so Spojenými štátmi vo švajčiarskej Ženeve, píše TASR.
Útoky na Kyjev hlásili prvotne ukrajinské vzdušné sily. „Nepriateľ útočí na mesto bezpilotnými lietadlami a balistickými raketami,“ uviedol následne vedúci vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko na platforme Telegram. „Protilietadlová obrana je v prevádzke. Zostaňte v úkrytoch, kým nebude poplach zrušený!“ vyzval obyvateľov.
Dva výbuchy bolo počuť aj v meste Charkov na východe Ukrajiny. Jeho starosta Ihor Terechov obyvateľov vyzval, aby zostali v úkrytoch, pretože „drony a rakety letia smerom k mestu“.
Útoky hlásili aj zo Záporožskej oblasti na juhu krajiny, pričom veliteľ oblastnej vojenskej administratívy Ivan Fedorov hlásil najmenej jednu zranenú osobu.
V meste Kryvyj Rih vyvolal ruský útok podľa tamojších predstaviteľov požiar, ktorý zničil výškovú budovu, a jeden 89-ročný muž utrpel zranenia.
