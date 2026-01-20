Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko útočilo na Kyjev dronmi aj raketami, hlásia výpadky prúdu i vody

Na snímke Ukrajina po ruskom útoku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 20. januára (TASR) - Ruské sily v noci na utorok podnikli kombinovaný útok bezpilotnými lietadlami a raketami na ukrajinskú metropolu Kyjev. Starosta mesta Vitalij Kličko informoval, že pre útoky prerušili dodávky elektriny aj vody. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Kličko na sociálnej sieti Telegram napísal, že výpadky spôsobil útok v oblasti na východnom brehu rieky Dneper. Zasiahnutá bola nebytová budova, pričom jedna osoba utrpela zranenia. Spravodajské kanály na Telegrame zverejnili fotografie viacerých zatemnených výškových bytových domov.

Šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko uviedol, že Rusko zasiahlo sklad v dôsledku čoho zhorelo aj niekoľko áut.

Rusko denne podniká útoky, ktoré často cielia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia, pripomína DPA. Ukrajinu navyše zasiahla vlna mrazivého počasia a teploty v Kyjeve v noci klesajú až k mínus 15 stupňom Celzia.
