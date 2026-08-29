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Rusko útočilo na sklad pri Kyjeve, výbuch vyhnal z domovov stovky ľudí
Útok sa odohral v piatok krátko po 20:00 h miestneho času (19:00 h SELČ) v dedine Myla v okrese Buča.
Autor TASR
Kyjev 29. augusta (TASR) - Ruský dronový útok na sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta spôsobil rozsiahly požiar s následnými výbuchmi. Úrady v sobotu ráno informovali, že z oblasti museli evakuovať stovky ľudí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Útok sa odohral v piatok krátko po 20:00 h miestneho času (19:00 h SELČ) v dedine Myla v okrese Buča. Podľa šéfa mestskej správy Tymura Tkačenka pri ňom vypukol požiar, ktorý sprevádzali výbuchy. Pri útoku sa zranilo šesť osôb a „viac než 200 ľudí vrátane detí museli z oblasti evakuovať“.
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie sa zameria na kontrolu potrebných povolení a súhlasov s cieľom zistiť, či výbušné predmety a materiály boli v areáli podniku skladované zákonným spôsobom.
Rusko a Ukrajina už niekoľko mesiacov zintenzívňujú útoky na veľké vzdialenosti a čoraz častejšie zasahujú civilnú infraštruktúru vrátane logistických skladov, ako aj ropných a prístavných zariadení. V dôsledku týchto útokov však narastá aj počet obetí medzi civilistami.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie, že sa úrady nepoučili z júlového útoku na sklad munície v meste Vyšneve, ktoré sa nachádza západne od hlavného mesta. Vyšetrovanie vtedy odhalilo závažné zlyhania zo strany štátneho podniku, ktorý napriek blízkosti obytných budov nedodržal bezpečnostné štandardy. Koreckyj na sieti Telegram napísal, že v piatom roku invázie možno opakovanie tých istých chýb považovať za „trestuhodnú nedbanlivosť“.
„Všetci zodpovední musia bez výnimky čeliť prísnemu trestu, aby takéto situácie už nikdy nenastali,“ dodal.
Útok sa odohral v piatok krátko po 20:00 h miestneho času (19:00 h SELČ) v dedine Myla v okrese Buča. Podľa šéfa mestskej správy Tymura Tkačenka pri ňom vypukol požiar, ktorý sprevádzali výbuchy. Pri útoku sa zranilo šesť osôb a „viac než 200 ľudí vrátane detí museli z oblasti evakuovať“.
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie sa zameria na kontrolu potrebných povolení a súhlasov s cieľom zistiť, či výbušné predmety a materiály boli v areáli podniku skladované zákonným spôsobom.
Rusko a Ukrajina už niekoľko mesiacov zintenzívňujú útoky na veľké vzdialenosti a čoraz častejšie zasahujú civilnú infraštruktúru vrátane logistických skladov, ako aj ropných a prístavných zariadení. V dôsledku týchto útokov však narastá aj počet obetí medzi civilistami.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie, že sa úrady nepoučili z júlového útoku na sklad munície v meste Vyšneve, ktoré sa nachádza západne od hlavného mesta. Vyšetrovanie vtedy odhalilo závažné zlyhania zo strany štátneho podniku, ktorý napriek blízkosti obytných budov nedodržal bezpečnostné štandardy. Koreckyj na sieti Telegram napísal, že v piatom roku invázie možno opakovanie tých istých chýb považovať za „trestuhodnú nedbanlivosť“.
„Všetci zodpovední musia bez výnimky čeliť prísnemu trestu, aby takéto situácie už nikdy nenastali,“ dodal.