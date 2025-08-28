< sekcia Zahraničie
Rusko útočilo na Ukrajinu 629 dronmi a raketami, zahynulo desať ľudí
Masívne útoky na hlavné mesto Kyjev si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej desať obetí na životoch vrátane jedného dieťaťa, uviedli zdroje ukrajinskej prokuratúry.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 28. augusta (TASR) - Rusko útočilo v noci na štvrtok na územie Ukrajiny 629 dronmi a raketami, uviedlo ukrajinské letectvo. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá uvádza, že ide o doposiaľ druhý najvyšší počet nasadených dronov a striel vo vojne prebiehajúcej od konca februára 2022.
Masívne útoky na hlavné mesto Kyjev si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej desať obetí na životoch vrátane jedného dieťaťa, uviedli zdroje ukrajinskej prokuratúry. Agentúra Reuters informovala o 31 zranených.
Ukrajinské letectvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach spresnilo, že Moskva útočila dovedna 598 dronmi a 31 raketami vrátane dvoch hypersonických striel typu Kinžal a deviatich balistických rakiet, ktorých zachytenie je vďaka ich rýchlosti náročné, cituje AFP.
Tlačová agentúra RBK-Ukraine informovala aj o početných materiálnych škodách a viacerých požiaroch, ktoré v ukrajinskej metropole v dôsledku tohto útoku vypukli, píše DPA. Na zdieľaných fotografiách bolo vidieť zrútené budovy, kopy trosiek aj spálené vozidlá.
DPA predtým uviedla, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.
Masívne útoky na hlavné mesto Kyjev si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej desať obetí na životoch vrátane jedného dieťaťa, uviedli zdroje ukrajinskej prokuratúry. Agentúra Reuters informovala o 31 zranených.
Ukrajinské letectvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach spresnilo, že Moskva útočila dovedna 598 dronmi a 31 raketami vrátane dvoch hypersonických striel typu Kinžal a deviatich balistických rakiet, ktorých zachytenie je vďaka ich rýchlosti náročné, cituje AFP.
Tlačová agentúra RBK-Ukraine informovala aj o početných materiálnych škodách a viacerých požiaroch, ktoré v ukrajinskej metropole v dôsledku tohto útoku vypukli, píše DPA. Na zdieľaných fotografiách bolo vidieť zrútené budovy, kopy trosiek aj spálené vozidlá.
DPA predtým uviedla, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.