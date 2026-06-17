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Rusko útočilo na východnej aj juhovýchodnej Ukrajine

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prokurátori v Doneckej oblasti informovali, že pri dvoch bombových útokoch na mesto Sloviansk zahynuli traja ľudia a piati ďalší utrpeli zranenia.

Autor TASR
Kyjev 17. júna (TASR) - Ruské útoky na mestá na východe a juhovýchode Ukrajiny si vyžiadali najmenej štyri obete, uviedli v utorok neskoro večer tamojší predstavitelia. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Prokurátori v Doneckej oblasti informovali, že pri dvoch bombových útokoch na mesto Sloviansk zahynuli traja ľudia a piati ďalší utrpeli zranenia.

V juhovýchodnom ukrajinskom meste Záporožie zaznamenali vlnu dronových útokov, ktoré si podľa polície vyžiadali jednu obeť a sedem zranených.

Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov potvrdil, že mesto bolo terčom celkovo piatich útokov, ktoré okrem iného zároveň vyvolali požiare v obytnom dome a v nákupnom centre. Poškodená bola podľa neho aj vzdelávacia inštitúcia.

Reuters sa tieto správy nepodarilo nezávisle overiť. Agentúra zdôrazňuje, že Rusko aj Ukrajina opakovane popierajú, že by zámerne útočili na civilistov.
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