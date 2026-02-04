Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko útočilo v Záporoží, o život prišli dvaja tínedžeri

Ilustračná snímka z Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Ukrajinské vzdušné sily v utorok hlásili v Záporoží útoky dronmi a kĺzavými bombami.

Autor TASR
Kyjev 4. februára (TASR) - Dvaja tínedžeri v utorok zahynuli pri ruskom dronovom útoku v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Najmenej 11 ľudí utrpelo zranenia, uviedol šéf miestnej správy Ivan Fedorov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Dvaja ľudia zahynuli: 18-ročný chlapec a dievča,“ napísal Fedorov na sociálnych sieťach. Lekársku pomoc podľa Fedorova vyhľadalo 11 ľudí vrátane troch detí.

K tomuto útoku sa vyjadrila aj ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. „Medzi obeťami sú dvaja tínedžeri, práve zavraždení v Záporoží. Toto je masová vražda. Toto je genocída,“ napísala premiérka na sieti X, kde zverejnila zábery zo Záporožia po ruských útokoch.

Rusko pred blížiacim sa štvrtým výročím začiatku vojny na Ukrajine takmer denne útočí na susednú krajinu dronmi i raketami, pričom svoje údery zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Častým útokom ruských síl je vystavená aj Záporožská oblasť, ktorá je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré Rusko v roku 2022 nezákonne anektovalo.
