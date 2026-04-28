Rusko: Útok ukrajinských dronov spôsobil požiar v rafinérii v Tuapse
Autor TASR
Moskva 28. apríla (TASR) - Ukrajinské drony opakovane zaútočili na ruskú ropnú rafinériu v meste Tuapse pri Čiernom mori a spôsobili tam požiar, uviedli v utorok tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rafinéria spoločnosti Rosneft a prístav Tuapse boli v tomto roku cieľmi útokov 16., 20. a 23. apríla. Vyvolali ničivý požiar, ktorý sa hasiči pokúšali uhasiť niekoľko dní a tiež úniky ropy do mora.
Produkcia rafinérie v Tuapse je určená najmä na vývoz. Svoju prevádzku zastavila 16. apríla po útoku bezpilotných lietadiel, uviedli zdroje Reuters. Ročne dokáže spracovať približne 12 miliónov ton ropy, čo je zhruba 240.000 barelov denne. Vyrába naftu, vykurovací olej či vákuový plynový olej (VGO), čo je medziprodukt pri rafinácii ropy.
Ukrajina od marca zintenzívnila svoje útoky na Rusko, keďže mierové rokovania o ukončení ruskej agresie sprostredkované USA sa pozastavili a Washington aktuálne sústreďuje svoju pozornosť hlavne na vojnu v Iráne.
