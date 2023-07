Útoky na Odesu a Mykolajiv boli odvetou za Krymský most, tvrdí Rusko

Moskva/Londýn 18. júla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na utorok podniklo "odvetný úder" na objekty v ukrajinských mestách Mykolajiv a Odesa, kde sa údajne pripravovali teroristické útoky proti Rusku. Informovala o tom britská stanica BBC.



Ministerstvo dodalo, že v dôsledku tejto odvetnej operácie boli zničené sklady paliva s celkovým objemom približne 70.000 ton, z ktorých sa dodávalo palivo pre vojenskú techniku ukrajinskej armády.



Ukrajinská armáda predtým uviedla, že trosky zo zostrelených rakiet a s nimi súvisiaca tlaková vlna poškodili v Odese prístavnú infraštruktúru a súkromné domy, pričom bola zranená jedna osoba.



BBC vo svojej správe podotkla, že v podmienkach vojny nemôže bezprostredne overiť tvrdenia bojujúcich strán.



BBC doplnila, že Krymský (Kerčský) most spájajúci juhoruský Krasnodarský kraj s Ruskom anektovaným a okupovaným Krymom bol v pondelok večer vyhodený do vzduchu údajne za pomoci námorných dronov. V dôsledku toho sa zrútil jeden úsek vozovky mosta, ale druhé, súbežné mostné pole útok nezasiahol a bola na ňom obnovená premávka.



BBC s odvolaním sa na ruskú agentúru Interfax v utorok informovala, že na prejazd na každej strane mosta čakajú stovky áut. V smere z mesta Tamaň v Krasnodarskej oblasti je v kolóne približne 400 áut a na kerčskej strane 320 áut.



Podľa BBC ruský prezident Vladimir Putin už v pondelok vyhlásil, že Rusko bude reagovať na útok na Krymský most.