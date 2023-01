Rusko uvalilo sankcie na ďalších predstaviteľov EÚ

Moskva 18. januára (TASR) - Rusko rozšírilo svoj zoznam predstaviteľov Európskej únie, na ktorých uvalilo sankcie. Ide o reakciu na decembrový deviaty balík sankcií EÚ voči Moskve. Uviedlo to ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré však nezverejnilo mená predstaviteľov a subjektov pridaných na sankčný zoznam. TASR správu prevzalo v stredu zo stanice CNN.



Medzi osobami, ktorým Rusko v utorok zakázalo vstup do krajiny, sú vysokopostavení predstavitelia vojenských inštitúcií členských štátov EÚ zapojených do výcviku ukrajinských vojakov, približuje rezort diplomacie v Moskve.



Sankcie sa vzťahujú aj na európske štátne a komerčné subjekty, ktoré vyrábajú a dodávajú zbrane a vojenské vybavenie pre Kyjev a tiež na občanov krajín EÚ, ktorí sa zapájajú "do systematickej verejnej protiruskej rétoriky".



CNN pripomína, že EÚ zaradila vlani v decembri na sankčný zoznam ďalších takmer 200 osôb a spoločností, ktorým zmrazila majetok. Sú medzi nimi členovia ruskej armády, zbrojárske firmy, politici a Moskvou dosadení predstavitelia na okupovaných územiach Ukrajiny.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že tieto kroky EÚ - prijaté v reakcii na pokračujúcu vojenskú agresiu Moskvy voči Ukrajine - považuje za nezákonné. "Po každom nepriateľskom kroku západných krajín bude nasledovať včasná a primeraná odpoveď," dodalo ministerstvo.