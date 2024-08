Rusko uväznilo dvoch Kolumbijčanov pre podozrenia zo žoldnierstva

Moskva 29 augusta (TASR) - Ruský súd v stredu rozhodol o vzatí do väzby dvoch občanov Kolumbie, ktorí údajne bojovali na Ukrajine ako žoldnieri. Ruské zákony takéto konanie nepovoľujú. TASR informuje podľa agentúry AFP, portálu Sota a denníka El Tiempo.



Tlačové oddelenie súdu v Moskve uviedlo, že muži menom José Aron Medina a Alexander Ante, boli na žiadosť vyšetrovateľov vzatí do väzby okresným súdom v moskovskom obvode Lefortovo. Vo väzbe zotrvajú do 22. októbra. Za žoldniersku činnosť im hrozí až 15 rokov väzenia.



Podľa nezávislého ruského spravodajského portálu SOTA obaja Kolumbijčania bojovali na strane Ukrajiny.



V súčasnosti nie je úplne jasné ako sa muži dostali na ruské územie. Kolumbijský denník El Tiempo uviedol, že mužov zadržali vo Venezuele na ceste späť do Kolumbie. Rodinný priateľ jedného z nich uviedol, že polícia oboch mužov zadržala v metropole Caracas. Obaja mali oblečené ukrajinské vojenské uniformy. AFP pripomína, že venezuelská vláda prezidenta Nicolása Madura udržiava s Moskvou dobré vzťahy.



Ruská vláda považuje cudzokrajných vojakov bojujúcich v službách Ukrajiny za žoldnierov. Na ruskej strane pritom v priebehu vojny na Ukrajine bojovali žoldnieri z viacerých polovojenských skupín. Najznámejšou je Vagnerova skupina, ktorá pred otvoreným povstaním v júni 2023 viedla tvrdé boje na viacerých miestach Ukrajiny.