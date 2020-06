Strategická ponorka Knieža Vladimir nastupuje v piatok do služby

Moskva 11. júna (TASR) - Rusko uvedie v piatok do služby strategickú raketonosnú ponorku na jadrový pohon triedy Borej-A s názvom Knieža Vladimir, informovalo vo štvrtok ruské ministerstvo obrany.



Ceremónia prijatia ponorky (vylepšený Projekt 955A) do námorných síl sa uskutoční na Deň Ruska 12. júna v lodiarskom podniku Sevmaš v Severodvinsku. Na palube ponorky vztýčia vlajku svätého Ondreja, uviedlo ministerstvo, ktoré citovala agentúra TASS.



Zdroj z ruského obranného priemyslu pre TASS ešte 8. júna uviedol, že ponorka Knieža Vladimir bude od 12. júna slúžiť v Severnej flotile - v 31. ponorkovej divízii.



Ponorka ukončila testy koncom roka 2019, ale v dôsledku odhalených chýb dodanie námorníctvu odložili. Po odstránení porúch sa 12.-21. mája konali v Bielom mori záverečné testy a po nich sa plavidlo vrátilo do Severodvinska. Osvedčenie o prijatí/doručení ponorky bolo podpísané 28. mája.



Knieža Vladimir predstavuje štvrtú generáciu ponoriek na jadrový pohon, ktoré postavili pre ruské námorníctvo. Ponorku spustili na vodu v novembri 2017. Podľa ruského ministerstva obrany je táto ponorka menej hlučná a má vylepšené manévrovacie systémy a systémy kontroly hĺbky a výzbroje.



Všetky ponorky triedy Borej sú vybavené torpédometmi s kalibrom 533 milimetrov a môžu niesť 16 balistických rakiet typu Bulava. Táto trojstupňová raketa na tuhé palivo s maximálnym doletom 10.000 kilometrov môže niesť najviac desať nezávisle od seba navádzateľných jadrových hlavíc.