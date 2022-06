Rusko už na Ukrajine „strategicky prehralo“, tvrdí admirál Radakin

Londýn 17. júna (TASR) - Rusko už "strategicky prehralo" svoju vojnu s Ukrajinou, utrpelo ťažké straty a posilnilo Severoatlantickú alianciu, uviedol v piatkovom rozhovore najvyššie postavený britský námorný veliteľ, admirál Tony Radakin. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Toto je hrozná chyba Ruska. Rusko Ukrajinu nikdy neovládne," povedal Radakin. "Rusko už strategicky prehralo. NATO je silnejšie, Fínsko a Švédsko sa snažia pripojiť," spresnil pre britskú agentúru Press Association (PA).



Ruský prezident Vladimir Putin podľa Radakina môže v nasledujúcich týždňoch dosiahnuť "taktické úspechy", obetoval však štvrtinu sily armády svojej krajiny za "malé" zisky; navyše sa mu míňajú vojaci a moderné rakety.



Radakin dodal, že "ruský stroj" namáhavo pracuje a získava "pár kilometrov denne – dva, tri, päť". "Prezident Putin použil 25 percent sily svojej armády na získanie malej časti územia a zomrelo alebo utrpelo zranenia 50.000 ľudí," podotkol s tým, že "Rusko zlyháva".



Zároveň vzdal hold "odvážnemu" ukrajinskému ľudu a sľúbil, že Spojené kráľovstvo bude Kyjev "dlhodobo" podporovať ďalšími zbraňami.



Kremeľ vo štvrtok – v čase, keď boli na návšteve Kyjeva nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a taliansky premiér Mario Draghi – varoval Západ pred novými dodávkami zbraní na Ukrajinu, pripomína AFP.



"Chcel by som dúfať, že lídri týchto troch štátov a prezident Rumunska sa nebudú sústreďovať len na podporu Ukrajiny jej ďalším pumpovaním zbraňami," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň dodal, že by to bolo "absolútne zbytočné a len by to Ukrajinu ďalej poškodilo".