Moskva 23. októbra (TASR) - Rusko už piaty deň v poradí eviduje rekordný denný počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom. V krajine i v najviac zasiahnutej metropole Moskva však čoskoro vstúpia do platnosti nové pandemické opatrenia, ktorými chce ruská vláda spomaliť šírenie vírusu, informovali agentúra Reuters a AFP.



Za uplynulých 24 hodín v Rusku pribudlo 37.678 nových prípadov nákazy koronavírusom a 1075 súvisiacich úmrtí, čo je pri oboch hodnotách najviac od začiatku pandémie koronavírusu. Rusko pritom eviduje rekordný denný počet nových prípadov už tretí deň v poradí.



Za uplynulých 24 hodín sa v Rusku zvýšil tiež počet aktívnych prípadov, ktorých tam v súčasnosti evidujú 833.318, vyliečilo sa 26.077 ľudí.



Najvyššie počty nakazených i úmrtí spomedzi ruských regiónov hlási Moskva. Za uplynulých 24 hodín tam pribudlo vyše 7800 nových infekcií a 82 súvisiacich úmrtí.



Mesto sa pre zlú pandemickú situáciu rozhodlo od 28. októbra do 7. novembra zaviesť čiastočný lockdown. V tomto období budú v meste otvorené len supermarkety a lekárne, zavrú sa školy aj škôlky a reštaurácie budú môcť ponúkať iba donášku jedla.



Nové pandemické opatrenia začnú však čoskoro platiť v celej krajine. Ruský prezident Vladimir Putin totiž v stredu schválil návrh ruskej vicepremiérky Taťjany Golikovovej o zavedení dní pracovného pokoja na celom území Ruska od 30. októbra do 7. novembra. Zároveň vyzval občanov, aby sa dali zaočkovať.



Od začiatku pandémie v Rusku celkovo zaznamenali už viac ako 8,2 milióna prípadov nákazy a 229.528 súvisiacich úmrtí. Rusko pritom eviduje najvyšší celkový počet úmrtí spomedzi všetkých európskych krajín.