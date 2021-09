Rusko už tretí deň po sebe hlási rekordné počty obetí covidu

Moskva 30. septembra (TASR) – Rusko vo štvrtok – už tretí deň po sebe – opäť zaznamenalo rekordný denný nárast počtu obetí covidu: za posledných 24 hodín evidujú ďalších 867 úmrtí.



Informovala o tom agentúra Interfax, ktorá pripomenula, že v stredu úrady hlásili 857 nových úmrtí a v utorok pribudlo 852 obetí pandémie.



Chorobe COVID-19 v Rusku doteraz podľahlo celkovo 207.255 ľudí, čo je podľa AFP najvyšší počet obetí v Európe.



Štatistický úrad Rosstat pritom v auguste informoval, že ak by sa použila širšia definícia úmrtí spojených s koronavírusom, Rusko by k dnešnému dňu malo viac ako 350.000 obetí pandémie, uviedla agentúra AFP.



Nezávislí experti obviňujú ruské vedenie a úrady z bagatelizovania závažnosti epidémie. Jej veľkým ohniskom je Moskva, kde pre prudký nárast infikovaných úrady upozorňujú aj na dôsledky stúpajúceho počtu hospitalizácií.



Moskva a mnoho ďalších regiónov pritom v lete zaviedli povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva. Vakcinácia však stagnuje – Rusko má pritom k dispozícii niekoľko vakcín vlastnej výroby, ale obyvateľstvo im nedôveruje.



Podľa vládneho portálu, ktorý sumarizuje údaje o stave očkovania v ruských regiónoch, je v Rusku plne zaočkovaných necelých 29 percent populácie.



Minister zdravotníctva Michail Muraško vo štvrtok informoval, že plne zaočkovaných je 40 miliónov obyvateľov Ruska a najmenej jednu dávku vakcíny dostalo 49 miliónov ľudí.



Nízku zaočkovanosť vo štvrtok kritizoval aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poukázal na to, že pre úspešnú očkovaciu kampaň boli vytvorené všetky podmienky a k dispozícii je aj dostatok vakcín.



Dodal, že „špecifickosť situácie s koronavírusom, tak či onak, povedie k tomu, že pre nezaočkovaných" bude život menej pohodlný ako pre zaočkovaných. Tento stav označil Peskov za realitu týkajúcu sa všetkých krajín, nielen Ruska.