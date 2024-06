Rusko už vyslalo na Ukrajinu okolo 10.000 naturalizovaných mužov

Moskva 27. júna (TASR) - Rusko už poslalo na Ukrajinu približne 10.000 mužov, ktorí nedávno získali ruské občianstvo, aby tam bojovali vo vojne na strane Moskvy, uviedol vo štvrtok šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexander Bastrykin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Pochytali sme viac ako 30.000 (migrantov), ktorí už získali štátne občianstvo, no nechceli sa prihlásiť do vojenskej služby. Desaťtisíc z nich sme vyslali do zóny špeciálnej operácie," povedal Bastrykin na Petrohradskom právnickom fóre. Títo povolaní muži majú na starosti predovšetkým kopanie zákopov a budovanie opevnení.



Počas uplynulých mesiacov vykonali ozbrojené zložky opakovane razie vo firmách, kde pracujú migranti, pripomína DPA. Väčšina z nich pochádza zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Strednej Ázie. Tí, ktorí už ale dostali ruské pasy, sú často násilne naverbovaní. Ostatným zas prisľúbili zjednodušený proces získania občianstva, pokiaľ pôjdu na front.



Ruský prezident Vladimir Putin uvádza, že v súčasnosti je na frontovej línii na Ukrajine 700.000 ruských vojakov. Niektorých naverbovali v rámci čiastočnej mobilizácie počas jesene roku 2022.



Kremeľ však chce do budúcna nájsť iný spôsob, ako doplniť jednotky po ťažkých stratách, a vyhnúť sa mobilizácii, voči ktorej je v radoch verejnosti negatívny postoj, píše DPA.