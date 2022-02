Rusko uzatvára vzdušný priestor pre lety z ČR, Bulharska a Poľska

Moskva 26. februára (TASR) - Rusko v sobotu oznámilo, že uzatvára svoj vzdušný priestor pre lety z Bulharska, Českej republiky a Poľska. Rusko reaguje na rovnaké opatrenia, ktoré voči nemu v piatok zaviedli tieto krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruský letecký úrad Rosaviacia oznámil, že zákaz pre prepravcov z týchto krajín a prepravcov registrovaných v týchto krajinách sa vzťahuje na lety na územie Ruskej federácie vrátane preletov cez ruský vzdušný priestor. Opatrenie vstúpilo do platnosti o 15.00 h moskovského času (13.00 h SEČ).



Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií.



Podobné opatrenie v reakcii na ruskú inváziu prijala vo štvrtok Británia, ktorá zakázala lietadlám ruskej spoločnosti Aeroflot pristávať na letiskách v Spojenom kráľovstve. Moskva následne zakázala vstup do svojho vzdušného priestoru všetkým lietadlám spojeným s Britániou vrátane tranzitných letov.



Moldavsko, ktoré susedí s Ukrajinou, v dôsledku ruskej invázie uzavrelo vo štvrtok svoj vzdušný priestor.