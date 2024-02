Rusko uzatvorilo registráciu prezidentských kandidátov

Moskva 11. februára (TASR) - V Rusku sa skončila registrácia kandidátov pre marcové prezidentské voľby, pričom na zozname je prezident Vladimir Putin, ktorý by mal podľa očakávaní zvíťaziť, a traja politici, ktorí podporujú vojenskú agresiu Moskvy na Ukrajine. TASR informáciu prevzala z tlačovej agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nedeľňajšie správy tamojších médií.



Na zoznam sa nedostal ruský protivojnový kandidát Boris Nadeždin po tom, ako mu Ústredná volebná komisia (ÚVK) vo štvrtok zakázala kandidovať s tým, že zistila nedostatky pri zbieraní podpisov potrebných na podporu jeho kandidatúry.



ÚVK do volieb hlavy štátu zaregistrovala Vladislava Davankova, podpredsedu Štátnej dumy a člena frakcie Noví ľudia; Leonida Sluckého, vodcu ultranacionalistickej Liberálno-demokratickej strany (LDPR) lojálnej Kremľu; a nominanta Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) Nikolaja Charitonova.



Očakáva sa, že 71-ročný Putin, ktorý sa rozhodol kandidovať ako nezávislý, a nie ako nominant vládnucej strany Jednotné Rusko, a ktorý je najvyšším ruským predstaviteľom od roku 2000 a ovláda všetky "páky" štátu, v marcovom hlasovaní ľahko zvíťazí.



Hoci nikto neočakával, že Nadeždin, ktorý označil Putinovu vojnu na Ukrajine za "fatálnu chybu", zvíťazí, jeho ostrá kritika prekvapila niekoľkých analytikov. Kremeľ uviedol, že ho nepovažuje za vážneho súpera pre Putina. Nadeždin vyhlásil, že rozhodnutie ÚVK napadne na ruskom Najvyššom súde.



Vojna na Ukrajine, ktorú Kremeľ nazýva "špeciálnou vojenskou operáciou", sa blíži ku koncu svojho druhého roka. Zahynuli v nej už tisíce ľudí na oboch stranách, milióny Ukrajincov boli vysídlené a desiatky miest a dedín sa zmenili na trosky.



Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Okrem iného aj preto, že úrady zasahujú do volebného procesu, obmedzujú opozíciu, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania.