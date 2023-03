Rusko uzavrelo dohodu o rozmiestnení jadrových zbraní v Bielorusku

Moskva 25. marca (TASR) - Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Oznámil to v sobotu ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruské médiá.



Putin tiež povedal, že Rusko už na bieloruskom území rozmiestnilo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane.



Dohodou o rozmiestnení týchto zbraní v Bielorusku neporušuje Rusko podľa šéfa Kremľa dohody o nešírení jadrových zbraní. Putin pritom poukázal na to, že Spojené štáty tiež rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov.



Podľa jeho slov sa s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom "dohodli, že urobia to isté", napísala agentúra AFP.



"S Lukašenkom sme sa dohodli, že v Bielorusku rozmiestnime taktické jadrové zbrane bez porušenia režimu nešírenia jadrových zbraní," citovala Putinove slová ruská tlačová agentúra TASS.



Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko do 1. júla dostavia zariadenie na uskladnenie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Dodal, že Moskva kontrolu nad týmito zbraňami Minsku neodovzdá.