Rusko v Arktíde otestovalo doplňovanie paliva do bombardérov za letu
Autor TASR
Moskva 17. decembra (TASR) - Ruská Severná flotila v stredu oznámila, že jej stíhacie bombardéry Su-24M úspešne zvládli nočné tankovanie vo vzduchu v úplnej polárnej tme. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a webu armyrecognition.com.
Cvičenie s tankovacími lietadlami Il-78 sa zameriavalo na jednu z najnáročnejších zručností vo vojenskom letectve: bezpečné spojenie lietadla s tankovacím lietadlom v turbulentných arktických podmienkach s nízkou viditeľnosťou.
Okrem technického výkonu cvičenie ukázalo snahu Moskvy udržať si možnosti útočiť na veľké vzdialenosti mimo polostrova Kola v období, keď arktický vzdušný priestor považuje za čoraz dôležitejší pre strategickú konkurenciu. Oznámenie prichádza iba krátko po 11-hodinovom hliadkovacom lete strategického nadzvukového bombardéra Tu-160 (označenie NATO Blackjack) nad arktickými vodami.
Podľa Severnej flotily posádky lietadiel Su-24M manévrovali vo vopred určených oblastiach, priblížili sa k tankeru Il-78 a nadviazali kontakt s jeho tankovacími kužeľmi za podmienok úplnej polárnej noci. Každý z bombardérov tým výrazne zväčšil svoj bojový rádius a čas strávený pri plnení bojových úloh nad Barentsovým a Nórskym morom v kontakte so vzdušným priestorom krajín NATO.
Podmienky v danej oblasti, ako sú nízka oblačnosť, turbulencie, riziko námrazy či strata vizuálneho kontaktu, zhoršujú aj minimálne chyby pilotov v zarovnaní lietadiel a skracujú reakčný čas.
Nadzvukový taktický bombardér Su-24M má krídla s meniteľnou geometriou a dokáže niesť až osem ton munície. Štvormotorový tankovací stroj Il-78 umožňuje súčasné tankovanie vo vzduchu pre dve až tri lietadlá počas misie a je odvodený od strategického transportného lietadla Il-76MD. V základnej konfigurácii nesie 80 ton paliva a od polovice 80. rokov 20. storočia zostáva jediným špecializovaným tankovacím lietadlom v ruských vzdušných silách.
