Rusko: V Belgorodskej oblasti hlásia po ostreľovaní výpadky elektriny

Moskva 11. októbra (TASR) - Viac ako 2000 ľudí v ruskej Belgorodskej oblasti ostalo bez elektriny po ukrajinskom ostreľovaní elektrickej rozvodne v meste Šebekino, ktoré sa nachádza pri hraniciach s Ukrajinou. V utorok to oznámil gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Gladkov v príspevku na sociálnej sieti napísal, že záchranné zložky pracujú na obnovení dodávok elektriny. Dodal, že po ostreľovaní neboli hlásené zranenia. V pondelok boli ukrajinské mestá vystavené mohutnému raketovému útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalších 100 utrpelo zranenia.



Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že ide o odplatu za "teroristické" činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.



Silnú explóziu v Belgorodskej oblasti hlásili očití svedkovia v pondelok. Miestne úrady však tvrdia, že to boli vopred naplánované výbuchy na vojenskom cvičisku.