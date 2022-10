V Belgorodskej oblasti pre údajné ostreľovanie nepremávajú vlaky

Kyjev/Cherson 14. októbra (TASR) - Vlakovú dopravu prerušili v piatok v skorých ranných hodinách pri meste Novij Oskol v ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Ukrajinou. V blízkosti železničnej trate totiž dopadli zvyšky zostrelenej rakety, uviedol belgorodský gubernátor Viačeslav Gladkov.



Gladkov na platforme Telegram tvrdil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila viacero rakiet neďaleko mesta Novij Oskol, ktoré má 18.000 obyvateľov a leží zhruba 90 kilometrov severne od hraníc s Ukrajinou.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian. Reuters pripomína, že gubernátorove tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť a Kyjev sa k nim nevyjadril.



"Bolo poškodené elektrické vedenie. Vlaky dočasne nepremávajú," dodal Gladkov s tým, že k obetiam nedošlo.



Ruské úrady opakovane obviňujú Kyjev z ostreľovania cieľov v ruskom pohraničí, ako sú napríklad sklady paliva. Ukrajina obvinenia z takýchto útokov popiera.



V pondelok boli mestá po celej Ukrajine vystavené mohutnému útoku ruskými raketami a dronmi, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalších približne 100 utrpelo zranenia.



V Rusku sa medzitým v piatok očakáva príchod obyvateľov evakuovaných z ukrajinskej Chersonskej oblasti. Moskvou dosadená okupačná správa v Chersone totiž naznačila, že miestne obyvateľstvo by sa malo v záujme vlastnej bezpečnosti evakuovať. Podľa novín The Guardian to poukazuje na oslabenie pozícii Moskvy v tejto čiastočne okupovanej ukrajinskej oblasti, ktorú Rusko nedávno oficiálne anektovalo.



"Navrhli sme, že všetci obyvatelia Chersonskej oblasti - ak sa chcú ochrániť pred dôsledkami raketových útokov - by mali odísť do iných regiónov," povedal Ruskom dosadený šéf chersonskej správy Vladimir Saľdo vo videoposolstve.



Výzva sa pritom podľa neho vzťahuje predovšetkým na obyvateľov západného brehu rieky Dnipro vrátane oblastnej metropoly Cherson - jediného väčšieho ukrajinského mesta, ktoré Moskva úplne obsadila po februárovom začiatku invázie na Ukrajinu.



Prví civilisti utekajúci z Chersonu by mali v piatok doraziť do ruskej Rostovskej oblasti, uviedla podľa Guardianu ruská agentúra TASS.



Ukrajinská armáda nedávno v rámci úspešnej protiofenzívy vytlačila Rusov z niektorých lokalít severe Chersonskej oblasti, pričom intenzívne boje aktuálne prebiehajú aj v jej južnej časti.



Ruské okupačné sily preto v uplynulých dňoch nariadili evakuáciu civilného obyvateľstva z niektorých častí Chersonskej oblasti. Podľa britských tajných služieb zrejme predpokladajú, že sa čoskoro bude bojovať aj v okolí samotného mesta Cherson.