Rusko v delte Dunaja potopilo ukrajinskú prieskumnú loď
Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho armáda vo štvrtok útokom námorným dronom v delte rieky Dunaj potopila ukrajinskú prieskumnú loď Simferopol. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorca ukrajinského vojenského námorníctva Dmytro Pletenčuk potvrdil zasiahnutie lode a uviedol, že v dôsledku útoku zomrel jeden človek a niekoľkí ďalší sa zranili. Väčšina posádky plavidla vyviazla bez zranení a po niektorých úrady ešte pátrajú.
Agentúra DPA uvádza, že ide o vôbec prvé použitie námorného dronu zo strany Ruska. Podľa verejne dostupných informácií bol Simferopol stredne veľkou prieskumnou loďou zatiaľ len v testovacej fáze.
DPA pripomína, že veľká časť ukrajinského námorníctva bola zničená po ruskej anexii polostrovu Krym v roku 2014 a po začiatku invázie vo februári 2022.
