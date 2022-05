Rusko v Donbase ostreľovalo 40 miest a dedín. Zelenskyj žiada o zbrane

Kyjev 26. mája (TASR) - Ruské jednotky za posledných 24 hodín ostreľovali viac ako 40 obcí a miest v Donbase na východe Ukrajiny. V dôsledku toho prišlo o život šesť ľudí a ďalších 12 ich bolo zranených. Podľa agentúry Reuters o tom vo štvrtok informovala Spoločná pracovná skupina ukrajinských ozbrojených síl.



Takéto intenzívne ostreľovanie môže podľa Ukrajiny viesť k tomu, že sa uzavrie posledná významnejšia úniková cesta pre civilistov, ktorí by sa chceli z oblasti evakuovať.



Ruským ostreľovaním v Donbase boli zničené alebo poškodené bytové i súkromné domy i ďalšie objekty civilnej infraštruktúry, či budova železničnej stanice, informovalo ukrajinské vojenské velenie.



Vo vyhlásení sa uvádza, že ukrajinskej armáde sa podarilo odraziť desať nepriateľských útokov, zničili štyri tanky a štyri drony. O život prišlo 62 vojakov ruskej armády.



Agentúra Reuters v súvislosti s citovanými informáciami upozornila, že v čase vojny ich nie je možné overovať z nezávislých zdrojov.



Reuters konštatoval, že ukrajinskí vojaci sa v tejto časti krajiny snažia zdržiavať postup ruskej armády.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videopríhovore z noci na štvrtok upozornil, že ruskí vojaci majú v niektorých častiach Donbase výraznú prevahu: "oveľa viac zbraní i vojakov". Žiadal preto o ešte väčšiu vojenskú pomoc zo Západu, aby to bolo "dosť na víťazstvo."



Zelenského poradca Olexij Arestovyč priznal, že ruská "armáda dosiahla určitý taktický úspech", ktorý by podľa neho mohol prerásť do úspechu v bojiskách v oblasti miest Lysyčansk a Severodoneck, informovala britská spravodajská televízia Sky News.



Podľa gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja bola hlavná cesta zo Severodonecka ostreľovaná, ale humanitárnu pomoc tamojším obyvateľom sa darí dopravovať.



Po tom, čo sa Rusku nepodarilo dobyť ukrajinské hlavné mesto Kyjev alebo druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, sa Rusko pokúša prevziať plnú kontrolu nad východoukrajinským Donbasom, ktorý tvoria dve oblasti: Donecká a Luhanská. Na časti území týchto oblastí boli v roku 2014 proruskými separatistami vyhlásené samozvané "ľudové republiky".



V situácii, keď sa Moskva snaží upevniť svoju kontrolu nad územím, ktoré už obsadila, ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos zjednodušujúci obyvateľom novodobytých ukrajinských území procedúru získania ruského občianstva a dokladov.