V Irkutskej oblasti postrelili predsedu odvodovej komisie

Moskva 26. septembra (TASR) - Ruská polícia v sibírskej Irkutskej oblasti zadržala v pondelok 25-ročného muža, ktorý postrelil predsedu miestnej odvodovej komisie. Na platforme Telegram o tom informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



K incidentu došlo v meste Usť-Ilimsk. Postreleného predsedu miestnej odvodovej komisie Alexandra Jelisejeva hospitalizovali vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Jelisejev tesne pred útokom robil inštruktáž pre osoby odvedené v rámci mobilizácie vyhlásenej šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Inštruktáž prebiehala pred oficiálnou registráciou odvedencov. Miestna polícia sa k incidentu nateraz nevyjadrila, informovalo rádio RFE/RL.



Gubernátor Irkutskej oblasti Igor Kobzev v reakcii na streľbu vydal pokyn na posilnenie bezpečnostných opatrení. Podľa neho "je hanba", že k takémuto činu došlo v čase, "keď by ľudia mali byť jednotní." "Musíme bojovať nie medzi sebou, ale proti skutočným hrozbám," apeloval.



Na sieti Telegram sa medzičasom objavilo video so zadržaným páchateľom: predstavil sa ako Ruslan Zinin, narodený v roku 1997 a momentálne nezamestnaný. V pondelok mal byť spolu s ďalšími mužmi mobilizovaný.



Britská stanica BBC dodala, že po tom, čo Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, sa v Rusku začali protesty proti tomuto rozhodnutiu i nová vlna podpaľačských útokov, ktorých terčom sú vojenské správy a sídla odvodových komisií.



Po vyhlásení mobilizácie z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí najmä však mužov, ktorých by sa mohla týkať mobilizácia. V tejto súvislosti ruské úrady - podľa niektorých medializovaných informácií citovaných rádiom RFE/RL - plánujú mužom v mobilizačnom veku zakázať opustenie krajiny.