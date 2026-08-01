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Rusko v júli vystrelilo na Ukrajinu rekordný počet rakiet
Mnohé z útokov počas tohto mesiaca smerovali na hlavné mesto Kyjev, ktoré zažilo jedny z najsmrteľnejších úderov od začiatku vojny.
Autor TASR
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Kyjev 1. augusta (TASR) - Rusko v júli vystrelilo na Ukrajinu rekordný počet rakiet, vyplýva z analýzy údajov ukrajinského letectva, ktorú v sobotu zverejnila agentúra AFP, informuje TASR.
Rusko zároveň v sobotu obnovilo útoky na Kyjev, pri ktorých podľa úradných zdrojov zahynulo najmenej deväť ľudí.
Z denných správ zverejnených kyjevským letectvom vyplýva, že Rusko počas júla vystrelilo na Ukrajinu 376 rakiet – čo je viac než dvojnásobok vystrelených rakiet v júni.
Mnohé z útokov počas tohto mesiaca smerovali na hlavné mesto Kyjev, ktoré zažilo jedny z najsmrteľnejších úderov od začiatku vojny. Len v noci 2. júla pri nich zahynulo najmenej 30 ľudí.
Rusko tiež počas júla vystrelilo na Ukrajinu takmer 5000 dronov s dlhým doletom – čo predstavuje pokles o 14 percent oproti júnu.
Kyjev totiž dokáže zachytiť drvivú väčšinu dronov, no pri zostreľovaní rakiet sa stále spolieha na dodávky od spojencov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany potrebných na odrážanie raketových útokov, najmä vzhľadom na čoraz častejšie používanie balistických rakiet zo strany Ruska.
Tieto mimoriadne rýchle strely letia po zakrivenej dráhe a následne dopadajú na svoj cieľ. Ich zneškodnenie je veľmi náročné, konštatuje AFP.
Podľa vojenských analytikov Rusko zvýšilo ich používanie z odhadovaných 200 až 300 kusov za celý rok 2024 na 126 len v júli 2026. Podľa prepočtov agentúry AFP z nich Ukrajina zostrelila menej ako tretinu.
Zelenskyj koncom júla navštívil Biely dom, kde žiadal dodávky amerických protiraketových systémov Patriot, ktoré sú jednými z mála spoľahlivých prostriedkov na zostreľovanie ruských balistických rakiet.
Americký prezident Donald Trump pôvodne uviedol, že Ukrajine povolí výrobu protiraketových systémov Patriot. Odvtedy však vyjadril výhrady k tomuto plánu a v piatok uviedol, že Washington musí byť pri tomto rozhodnutí „veľmi opatrný“.
Rusko zároveň v sobotu obnovilo útoky na Kyjev, pri ktorých podľa úradných zdrojov zahynulo najmenej deväť ľudí.
Z denných správ zverejnených kyjevským letectvom vyplýva, že Rusko počas júla vystrelilo na Ukrajinu 376 rakiet – čo je viac než dvojnásobok vystrelených rakiet v júni.
Mnohé z útokov počas tohto mesiaca smerovali na hlavné mesto Kyjev, ktoré zažilo jedny z najsmrteľnejších úderov od začiatku vojny. Len v noci 2. júla pri nich zahynulo najmenej 30 ľudí.
Rusko tiež počas júla vystrelilo na Ukrajinu takmer 5000 dronov s dlhým doletom – čo predstavuje pokles o 14 percent oproti júnu.
Kyjev totiž dokáže zachytiť drvivú väčšinu dronov, no pri zostreľovaní rakiet sa stále spolieha na dodávky od spojencov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany potrebných na odrážanie raketových útokov, najmä vzhľadom na čoraz častejšie používanie balistických rakiet zo strany Ruska.
Tieto mimoriadne rýchle strely letia po zakrivenej dráhe a následne dopadajú na svoj cieľ. Ich zneškodnenie je veľmi náročné, konštatuje AFP.
Podľa vojenských analytikov Rusko zvýšilo ich používanie z odhadovaných 200 až 300 kusov za celý rok 2024 na 126 len v júli 2026. Podľa prepočtov agentúry AFP z nich Ukrajina zostrelila menej ako tretinu.
Zelenskyj koncom júla navštívil Biely dom, kde žiadal dodávky amerických protiraketových systémov Patriot, ktoré sú jednými z mála spoľahlivých prostriedkov na zostreľovanie ruských balistických rakiet.
Americký prezident Donald Trump pôvodne uviedol, že Ukrajine povolí výrobu protiraketových systémov Patriot. Odvtedy však vyjadril výhrady k tomuto plánu a v piatok uviedol, že Washington musí byť pri tomto rozhodnutí „veľmi opatrný“.