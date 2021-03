Rusko pracuje na dohode o výrobe Sputnika v EÚ

Moskva 15. marca (TASR) - Ruský fond priamych investícií (RFPI) rokuje o zvýšení výroby vakcíny Sputniku V v Európskej únii s niekoľkými výrobcami a je pripravený začať ju dodávať do tých krajín EÚ, ktoré vakcínu zaregistrujú nezávisle. Podľa agentúry TASS to v pondelok uviedol predstaviteľ RFPI.



RFPI už dosiahol dohody o začatí výroby Sputnika V so spoločnosťami z Talianska, Španielska, Francúzska a Nemecka, uviedol výkonný riaditeľ RFPI Kirill Dmitrijev.



"V súčasnosti prebiehajú s niekoľkými výrobcami rokovania o zvýšení výroby v EÚ," uviedol zástupca RFPI.



To podľa neho umožní spustenie "aktívnych dodávok Sputnika V na jednotný európsky trh" po získaní súhlasu Európskej agentúry pre lieky (EMA), s ktorou teraz výrobca ruskej vakcíny aktívne spolupracuje v rámci procesu rolling review.



Zdroj dodal, že "RFPI a jeho partneri budú tiež pripravení začať s dodávkami vakcíny aj do krajín EÚ, ktoré Sputnik V zaregistrujú nezávisle".



Vakcínu Sputnik V vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve. Stala sa prvou registrovanou vakcínou proti koronavírusu na svete.



Podľa vedeckého časopisu The Lancet je jej účinnosť 91,6 percenta. V skupine dobrovoľníkov starších ako 65 rokov bola jej účinnosť 91,8 percenta.



Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na zdroj z Európskej únie uviedla, že krajiny EÚ plánujú začať rokovania o kúpe Sputnika V.



Dmitrijev súčasne prostredníctvom tlačovej služby RFPI oznámil, že Rusko je v Európe na čele krajín v počte obyvateľov zaočkovaných dvoma zložkami vakcíny proti koronavírusu.



"Rusko je v Európe na čele v počte absolvovaných očkovacích programov proti koronavírusovej infekcii - obe zložky Sputnika V už dostalo 3,5 milióna ľudí. Žiadna iná európska krajina zatiaľ úplne neočkovala tri milióny obyvateľov," uviedol Dmitrijev.



Poznamenal, že podľa tohto ukazovateľa má Rusko v porovnaní s Britániou dvakrát viac plne zaočkovaných ľudí. Rusko tak podľa neho patrí do pätice najlepších krajín z hľadiska počtu zaočkovaných občanov - spolu s Čínou, USA, Indiou a Izraelom.



Masové očkovanie proti chorobe COVID-19 sa v Rusku začalo 18. januára. Rusi dostávajú v prvom rade Sputnik V.



V súčasnosti je používanie prípravku Sputnik V schválené v asi 50 krajinách sveta.



Reuters pripomenul, že ruskú vakcínu už kúpili Maďarsko a Slovensko, Česko o ňu má záujem a nemenovaný predstaviteľ EÚ uviedol, že Taliansko uvažuje o výrobe tejto vakcíny v závode ReiThera neďaleko Ríma.



EÚ podpísala dohody so šiestimi západnými výrobcami vakcín a začala rokovania s dvoma ďalšími. Zatiaľ schválila štyri vakcíny, ale výrobné problémy spomalili jej očkovaciu kampaň. Niektoré členské štáty preto hľadajú vlastné riešenia, napísal Reuters.



Reuters konštatoval, že ak by bol Sputnik V pripojený k arzenálu vakcín používaných v EÚ, bol by to diplomatický triumf Ruska, ktorého obchodné vzťahy s EÚ sú roky brzdené sankciami za anexiu Krymského polostrova a zasahovanie do vývoja na východe Ukrajiny.



Agentúra Reuters však súčasne upozornila aj na riziko rozdelenia EÚ vo veci postoja jej členských štátov k ruskej vakcíne.