V Kurskej oblasti pokračujú boje medzi ruskými a ukrajinskými silami

Kyjev 8. augusta (TASR) - V ruskej Kurskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou pokračujú vo štvrtok boje medzi ruskými a ukrajinskými silami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP, ktoré sa odvolávajú na vyhlásenia ruských úradov a predstaviteľov.



Prokyjevské sily vtrhli do ruskej Kurskej oblasti v utorok ráno, pričom do bojov podľa ruskej armády nasadili asi 1000 vojakov, ozbrojené vozidlá a tanky. Bojuje sa v okolí ruského mesta Sudža.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že jeho vojaci pokračujú v "ničení" ukrajinských ozbrojených jednotiek, pričom v snahe zatlačiť ich späť využívajú vzdušné, raketové a delostrelecké útoky. Ruskí vojaci podľa ministerstva "maria pokusy" o prienik hlbšie do Kurskej oblasti.



"Nepriateľ nepostúpil ani len o meter, naopak ustupuje. Vybavenie nepriateľa a jeho bojové sily sú aktívne ničené. Dúfame, že v blízkej budúcnosti... bude nepriateľ zastavený," uviedol zástupca gubernátora Kurskej oblasti Andrej Belostockij.



Ruský prezident Vladimir Putin označil v stredu ukrajinské útoky v Kurskej oblasti za provokáciu. Kyjev sa oficiálne k cezhraničnému útoku neprihlásil, no poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak uviedol, že Moskva si zaň môže sama. Biely dom odmietol dianie v Kurskej oblasti komentovať a uviedol, že oslovil Ukrajinu, aby situácii lepšie porozumel.



AP upozorňuje, že tvrdenia Ruska o útokoch ukrajinských síl v Kurskej oblasti nemožno nezávisle overiť. V prípade ich potvrdenia by išlo o najrozsiahlejší cezhraničný vpád do Ruska od začiatku invázie vo februári 2022.



Kyjev by sa mohol takto snažiť prinúť Rusko, aby k hraniciam nasadilo záložné sily a oslabiť tak ruské operácie v Doneckej oblasti. Podobná operácia by tiež mohla zlepšiť morálku ukrajinských síl, konštatuje AP.



K predchádzajúcim cezhraničným vpádom do pohraničnej Kurskej a Brianskej oblasti sa prihlásili prokyjevské skupiny zložené z ruských občanov bojujúcich na strane Ukrajiny. Niektorí ruskí vojenskí blogeri však uviedli, že v Kurskej oblasti sú teraz nasadení ukrajinskí vojaci.