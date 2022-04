Rusko v máji rozhodne o zákone na zoštátnenie majetku cudzích firiem

Moskva 15. apríla (TASR) - Ruský parlament bude rokovať o návrhu zákona týkajúceho sa zoštátnenia majetku zahraničných firiem až v máji. Neplánuje sa jeho schvaľovanie v zrýchlenom konaní, uviedol v piatok ruský denník Vedomosti s odvolaním sa na vládne zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zákon sa má týkať majetku firiem, ktoré z dôvodu ruskej vojny proti Ukrajine a následných západných sankcií zastavili svoju činnosť v krajine. Ruskí vládni predstavitelia následne adresovali západným koncernom vyhrážky, že im zabavia ich majetok, ak urýchlene neobnovia svoju činnosť. Ako termín obnovenia činnosti uviedli 1. mája.



Návrh zákona o insolvenčnom konaní, ktorý v utorok (12. 4.) predložila Putinova strana Jednotné Rusko, je však v porovnaní s vyhrážkami podstatne miernejší. Konkurzní správcovia by napríklad mali prevziať len firmy strategicky dôležité pre celú ruskú ekonomiku alebo pre kritickú infraštruktúru. Navyše, západní majitelia by opäť získali kontrolu nad svojím majetkom, len čo obnovia činnosť v Rusku. So zhabaním majetku a zoštátnením sa počíta len vo výnimočných prípadoch.