Rusko v memorande žiada stiahnutie ukrajinských jednotiek i nové voľby

Moskva 2. júna (TASR) - Moskva vo svojom memorande týkajúcom sa mierového ukončenia vojny na Ukrajine požaduje úplné stiahnutie ukrajinským ozbrojených síl zo štyroch území, ktoré považuje za súčasť Ruska. Informovala o tom agentúra TASS, ktorá zverejnila kópiu memoranda. Moskva v ňom tiež žiada usporiadanie nových prezidentských aj parlamentných volieb na Ukrajine či zastavenie dodávok zbraní zo západných krajín, píše TASR.



Podľa agentúry AFP memorandum potvrdilo maximalistické nároky Ruska na štyri čiastočne okupované ukrajinské oblasti – Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú. Ukrajinské sily by sa z nich mali stiahnuť do 30 dní od uzavretia prímeria, dodala TASS. Moskva tiež žiada medzinárodné uznanie Krymu ako súčasti Ruska.



„Toto vôbec nie je ultimátum. Je to návrh, ktorý skutočne umožní skutočný mier. Alebo aspoň dosiahnuť prímerie a urobiť obrovský krok k dlhodobému mieru,“ uviedol hlavný ruský vyjednávač Vladimir Medinskij.



Rusko v dokumente tiež žiada „zákaz presunu ukrajinských ozbrojených síl a iných polovojenských formácií... s výnimkou presunov na účely stiahnutia do vzdialenosti dohodnutej stranami od hraníc Ruskej federácie“. Okrem toho Moskva chce, aby sa na Ukrajine nenachádzali žiadne jadrové zbrane.



V prípade uzavretia prímeria Rusko očakáva neutralitu Ukrajiny a žiada zákaz akýchkoľvek vojenských aktivít tretích krajín na jej území. Moskva vyzvala aj na stanovenie limitov pre veľkosť ukrajinských ozbrojených síl a množstvo vojenského vybavenia.



Medzi ďalšie podmienky prípadného prímeria patrí aj zriadenie bilaterálneho centra pre monitorovanie a kontrolu prímeria, záruka dodržiavania práv rusky hovoriacich občanov Ukrajiny, udelenie amnestie ruským politickým väzňom či zrušenie ukrajinských sankcií voči Rusku.



Moskva v memorande zdôraznila dôležitosť postupného obnovenia „diplomatických a hospodárskych vzťahov (vrátane tranzitu zemného plynu), dopravy a iných komunikácií, a to aj s tretími krajinami“.



Dokument Rusko odovzdalo Ukrajine v pondelok počas druhého kola priamych rokovaní v Istanbule. Uvádza v ňom, že prípadná mierová dohoda medzi Moskvou a Kyjevom musí byť schválená právne záväznou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.