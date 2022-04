Rusko: V meste neďaleko ukrajinských hraníc bolo počuť výbuchy

Moskva 28. apríla (TASR) - Dva silné výbuchy bolo vo štvrtok počuť v ruskom meste Belgorod ležiacom neďaleko hraníc s Ukrajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na dvoch svedkov.



Výbuchy svedkovia počuli v južnej časti mesta. Bezprostredne nebolo jasné, čo ich spôsobilo, ani to, či si explózie vyžiadali nejaké škody alebo obete.



Rusko v posledných dňoch hlásilo sériu útokov na mesto Belgorod a iné oblasti nachádzajúce sa na juhu krajiny pri hraniciach s Ukrajinou. Rusko z týchto útokov viní ukrajinské sily a varuje, že podobné útoky môžu do značnej miery zvýšiť riziko eskalácie.



Ukrajina sa priamo neprihlásila k útokom v Rusku, no poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak označil v stredu tieto incidenty za "karmu", pričom vo štvrtok deklaroval, že "Ukrajina sa bude brániť akýmkoľvek spôsobom", aj "údermi na vojenské sklady a základne".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová obvinila zase vo štvrtok Západ z toho, že otvorene vyzýva Kyjev, aby útočil na Rusko, pričom ho varovala, aby nepokúšal trpezlivosť Ruska.