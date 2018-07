V Moskve otvorili záhradu venovanú pamiatke Anny Politkovskej

Záhrada sa nachádza neďaleko sídla liberálnych opozičných novín Novaja gazeta, v ktorých Politkovská pracovala.

Moskva 14. júla (TASR) - V Moskve otvorili v piatok záhradu vytvorenú na počesť zavraždenej ruskej investigatívnej novinárky Anny Politkovskej. Záhrada sa nachádza neďaleko sídla liberálnych opozičných novín Novaja gazeta, v ktorých Politkovská pracovala, informuje rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Na otvorení záhrady sa zúčastnili Politkovskej matka Raisa Mazepová, bývalý redaktor zmieneného periodika Dmitrij Muratov, redaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov, ako aj niekoľko zahraničných diplomatov. Účastníci zasadili do Politkovskej záhrady kvety a osadili v nej tabuľu s nápisom "Pod ochranou ľudu".



Politkovskú, kritičku ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorej húževnaté reportáže odhalili korupciu na najvyšších miestach v Rusku a porušovanie ľudských práv v Čečensku, zastrelili 7. októbra 2006 vo výťahu obytného bloku v Moskve, kde žila. Vražda otriasla ruskými médiami a občiansku spoločnosťou. Prípad poškodil i reputáciu Ruska v zahraničí.



V roku 2014 odsúdili dvoch mužov na doživotie a troch ďalších na dlhodobé odňatie slobody po tom, ako ich uznali za vinných z prípravy a vykonania vraždy Politkovskej. Jej príbuzní a kolegovia však tvrdia, že pokiaľ nebudú zistení a usvedčení tí, ktorí vraždu nariadili, spravodlivosť nebude učinená.



Politkovskú zabili na Putinove narodeniny, čo vyvolalo špekulácie, že jej vražda bola "darom" pre prezidenta. Politkovská bola jedným z ruských novinárov, ktorých smrť podčiarkla riziká pre žurnalistov napádajúcich Kremeľ a vládne úrady v krajine.



Politkovská sa narodila v roku 1958 do rodiny sovietskeho diplomata z Ukrajiny. Počas života, ale aj in memoriam sa stala laureátkou mnohých domácich i zahraničných ocenení.