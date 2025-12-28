< sekcia Zahraničie
Rusko v noci pokračovalo v útokoch na Ukrajinu, hlásia zranených
Rusko podniklo útoky dronmi aj v Odeskej oblasti, odkiaľ podľa britskej stanice dosiaľ nehlásili žiadne obete.
Autor TASR
Kyjev 28. decembra (TASR) - Rusko v noci na nedeľu pokračovalo v útokoch na Ukrajinu, necelý deň po rozsiahlom útoku na Kyjev. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že ruské sily vyslali 48 dronov, z toho 30 zneškodnila. Charkovská polícia hlási troch zranených. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a príspevku ukrajinskej protivzdušnej obrany na platforme Telegram.
