Rusko v noci útočilo na Ukrajinu dronmi i protilietadlovými raketami
Podľa ukrajinských vzdušných síl drony mierili na oblasti frontovej línie v Doneckej a Černihivskej oblasti, zatiaľ čo rakety zasiahli Sumskú oblasť na severe Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 14. augusta (TASR) - Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na Ukrajinu 45 dronmi typu Šáhid a dvoma protilietadlovými raketami systémov S-300/400. S odvolaním sa na ukrajinské letectvo o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, uvádza TASR.
Podľa ukrajinských vzdušných síl drony mierili na oblasti frontovej línie v Doneckej a Černihivskej oblasti, zatiaľ čo rakety zasiahli Sumskú oblasť na severe Ukrajiny. Okrem bojových bezpilotných lietadiel Rusko použilo aj rôzne typy návnadových dronov.
Jednotky ukrajinskej protivzdušnej obrany zostrelili alebo znefunkčnili 24 kamikadze dronov a niekoľko návnad na severe a východe Ukrajiny.
Použitie systémov S-300/400 na pozemné ciele je v posledných mesiacoch časté, najmä proti mestám a obciam v blízkosti frontovej línie. Drony typu Šáhid, dodávané Rusku Iránom, sa využívajú na nočné útoky s cieľom zahltiť či oklamať ukrajinskú protivzdušnú obranu, doplnila AFP.
Ukrajina čelila novej vlne ruských útokov v deň, keď jej prezident Volodymyr Zelenskyj pricestuje do Londýna, kde bude rokovať s britským premiérom Keirom Starmerom.
Zelenského návšteva sa uskutoční v predvečer stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, kde by sa malo diskutovať o prímerí na Ukrajine.
Európski lídri a Zelenskyj absolvovali v stredu s Trumpom videokonferenčný hovor. Ako informoval americký televízny kanál NBC News odvolávajúci sa na anonymné zdroje, Trump Zelenského ubezpečil, že s Putinom nebude diskutovať o odstúpení ukrajinských území, ale že sa len chce usilovať o nastolenie prímeria vo vojne na Ukrajine.
Stretnutie Trumpa s Putinom bude prvou schôdzkou prezidentov Ruska a USA od roku 2021.
