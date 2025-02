Rusko v noci vypustilo na Ukrajinu 213 dronov a 7 rakiet, tvrdí Kyjev

Kyjev 25. februára (TASR) - Rusko v noci na utorok zaútočilo na Ukrajinu s pomocou 213 dronov a siedmich striel, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Protivzdušná obrana podľa nich zostrelila šesť striel a 133 dronov. Útoky potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany, cieľom boli podľa neho ukrajinské vojenské letiská a údajne boli všetky zasiahnuté, píše TASR podľa agentúry AFP.



Ruské ministerstvo obrany medzičasom informovalo, že protivzdušná obrana za posledný deň zostrelila 97 ukrajinských bezpilotných lietadiel, päť navádzaných púm JDAM americkej výroby a 23 rakiet raketového systému Vampire českej výroby.



Z 213 bezpilotných lietadiel vypustených v noci Ruskom na Ukrajinu sa podľa vzdušných síl podarilo zničiť 133 a 79 zachytiť elektronickými obrannými prostriedkami alebo sa jednoducho stratili z vojenských radarov.



Z toho podľa stanice BBC vyplýva, že jeden dron zasiahol nejaký cieľ na Ukrajine. Ukrajinské vzdušné sily bez ďalších podrobností uviedli, že zasiahnuté boli centrálne oblasti napadnutej krajiny - Kyjevská a Žytomyrská.



V meste Žytomyr bola podľa oblastných úradov hospitalizovaná jedna žena po útoku, ktorý poškodil aj 12 obytných budov. V Kyjevskej oblasti zase utrpela zranenia ďalšia žena. Dve ďalšie osoby utrpeli zranenia v Sumskej oblasti.



Na väčšine ukrajinského územia bol v utorok skoro ráno vyhlásený letecký poplach. Tamojšie úrady varovali pred prichádzajúcimi raketami vypálenými Ruskom.



Z dôvodu ruských útokov na západe Ukrajiny takisto susedné Poľsko preventívne aktivovalo svoje sily na zaistenie vzdušného priestoru: do pohotovosti uviedlo radarový systém, aktivované boli systému protivzdušnej obrany a do vzduchu vzlietli stíhačky.



Najnovšie útoky prišli deň po treťom výročí začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pri ktorej na oboch stranách zahynuli desaťtisíce vojakov. Mestá na juhu a východe Ukrajiny boli pri vojne zrovnané so zemou a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy, píše AFP.