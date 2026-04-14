Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský prístav Izmajil v delte Dunaja
Izmajil je riečno-morský prístav na Dunaji na juhozápade Ukrajiny na hranici s Rumunskom.
Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Ruské drony sa v noci na utorok zamerali na ukrajinský prístav Izmajil v delte Dunaja, kde poškodili loď plaviacu sa pod panamskou vlajkou. Podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba na Telegrame informoval, že okrem lode útok dronov poškodil aj prístavnú infraštruktúru a rôzne zariadenia. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
„Nepriateľ opäť cielene útočí na kritickú infraštruktúru a logistiku v Odeskej oblasti,“ napísal Kuleba o útoku. „Najdôležitejšie je, že sa nikto nezranil. Jeden zo zásahov spôsobil požiar, ktorý sa podarilo rýchlo uhasiť,“ objasnil a uviedol, že prístav je napriek útokom v prevádzke.
Izmajil je riečno-morský prístav na Dunaji na juhozápade Ukrajiny na hranici s Rumunskom. Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy (najmä Izmajil) stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 význam Dunaja síce klesol, Ukrajina však cez tamojšie terminály stále prepravuje lodné zásielky munície a paliva.
„Nepriateľ opäť cielene útočí na kritickú infraštruktúru a logistiku v Odeskej oblasti,“ napísal Kuleba o útoku. „Najdôležitejšie je, že sa nikto nezranil. Jeden zo zásahov spôsobil požiar, ktorý sa podarilo rýchlo uhasiť,“ objasnil a uviedol, že prístav je napriek útokom v prevádzke.
Izmajil je riečno-morský prístav na Dunaji na juhozápade Ukrajiny na hranici s Rumunskom. Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy (najmä Izmajil) stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 význam Dunaja síce klesol, Ukrajina však cez tamojšie terminály stále prepravuje lodné zásielky munície a paliva.