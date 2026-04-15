< sekcia Zahraničie
Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu viac ako 300 dronmi
Cieľom ruských bezpilotných lietadiel bola v noci opäť aj infraštruktúra v ukrajinských čiernomorských prístavoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 15. apríla (TASR) - Rusko v noci na stredu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 300 dronmi a vypálilo na jej územie tri rakety. Cieľom bola najmä prístavná infraštruktúra na juhu krajiny. Pri útokoch zahynula jedna žena a zranilo sa sedem ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Moskva podľa tvrdenia ukrajinských vzdušných síl od utorňajšieho večera vypustila celkovo 324 dronov, z ktorých 309 sa Ukrajincom podarilo zneškodniť.
Jednu ženu ruské útoky zabili v meste Záporožie. Išlo o 74-ročnú predavačku, ktorá v čase útoku pracovala v novinovom stánku.
Dronom sa podarilo zasiahnuť aj mesto Dnipro, odkiaľ miestny gubernátor Olexandr Ganža hlási troch zranených a poškodenie deväťposchodovej obytnej budovy a administratívnej budovy. Štyroch ľudí museli ošetriť aj po dronovom útoku v meste Čerkasy juhovýchodne od Kyjeva.
Cieľom ruských bezpilotných lietadiel bola v noci opäť aj infraštruktúra v ukrajinských čiernomorských prístavoch. Gubernátor Odeskej oblasti informoval o poškodených administratívnych budovách a skladoch.
